ملك بريطانيا يبدأ إجراءات سحب الألقاب من الأمير أندرو بعد انكشاف فضائحه الجنسية

بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث الإجراءات الرسمية لسحب الألقاب من شقيقه الأمير أندرو، وفق ما أعلن قصر باكنغهام على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصر وعلاقاته مع جيفري إبستين.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره القصر: "بدأ جلالته اليوم عملية رسمية لإلغاء رتب وألقاب وتكريمات الأمير أندرو. سيعرف الأمير أندرو الآن باسم أندرو ماونتباتن-وندسور".

وأضاف البيان: "حتى الآن، وفرت له شروط إيجاره لمسكن 'رويال لودج' حماية قانونية لمواصلة العيش فيه. تم إرسال إشعار رسمي له الآن بفسخ عقد الإيجار، وسينتقل إلى سكن خاص آخر".

وشدد القصر على أن "هذه الإجراءات اعتُبرت ضرورية على الرغم من حقيقة أنه يواصل إنكار الاتهامات الموجهة ضده. أراد جلالته أن يذكرا بوضوح أن أفكارهما وتعازيهما كانت وستظل مع الضحايا الناجين من جميع أشكال الإساءة".

يأتي هذا القرار في إطار التحركات الملكية للتعامل مع التبعات القانونية والأخلاقية للاتهامات الموجهة للأمير أندرو.

وأدت سلسلة من التقارير الحصرية لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" ونشر مذكرات بعد وفاة فيرجينيا جوفري، التي اتهمت أندرو بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة، إلى زيادة الضغط على العائلة المالكة للنأي بنفسها عن أندرو.

وبرز الأسبوع الماضي كيف قيل إن أندرو مرر تاريخ ميلاد جوفري ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بها إلى حارسه الشخصي من شرطة العاصمة (الذي يتم تمويله من دافعي الضرائب) في حملة لتشويه سمعة المشتكية.

وجاءت هذه الكشوفات بعد أن أظهرت رسائل بريد إلكتروني مُسربة أن أندرو كذب بشأن صداقته مع إبستين، حيث أخبر مرتكب الجرائم الجنسية: "نحن في هذا معا" وأنهما "سيلعبان قريبا المزيد"، وذلك بعد 12 أسبوعا من زعمه قطع علاقاته به.

وكشفت "ديلي ميل" أيضا كيف أن إبستين قام بتمويل سارة فيرغسون لمدة 15 عاما - وكيف اعتذرت له بالمثل بعد أن نأت بنفسها علنا، واصفة إياه بأنه "صديق عظيم".