ادانة دولية شديدة لقوات الدعم السريع ودعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر بالسودان


ادان مجلس الأمن الدولي بشدة هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، مشيراً إلى التأثير المدمر لهذا الهجوم على السكان المدنيين.

وحث المجلس ،بقوة ، قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2736 فوراً، الذي يتعلق بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان.

وعبر المجلس ، في بيان ، عقب جلسة طارئةحول الاوضاع في السودان ،عن قلقه إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق ،بما في ذلك فظائع ذات دوافع عرقية.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي، إن الوضع في السودان يزداد سوءاً ما تسبب في معاناة واسعة النطاق وموجات جديدة من العنف المروع.

في حين طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن بالقيام "بإجراءات عملية تضمن حماية المدنيين في الفاشر ومحاسبة المتورطين بالأفعال الإجرامية".

