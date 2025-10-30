الصفحة الدولية

الأمم المتحدة: الوضع في الفاشر مرعب ومحاسبة مرتكبي الجرائم أولوية


ذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأحداث في السودان، بأن الوضع الإنساني في مدينة الفاشر أصبح "مرعباً بكل المقاييس"، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، حيث اكدت ديكارلو، في كلمتها أمام المجلس: إن "واحداً من كل خمسة مدنيين يُقتلون في الفاشر هم من الأطفال"، مشيرة إلى، أن "نحو 500 مريض ومرافق لقوا حتفهم في مستشفى الولادة السعودي بعد منع قوات الدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية واعتراضها لعمل فرقنا الميدانية".

وأضافت، أن "مجلس الأمن لم يتخذ، حتى الآن، إجراءات حاسمة للحد من تدهور الوضع في الفاشر"، مجددة الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية وعودة المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان، مؤكدة، أن "الحل السياسي يتطلب مفاوضات سودانية – سودانية بعيدة عن التدخلات الخارجية".

