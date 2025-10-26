الصفحة الدولية

الخزانة الأمريكية تتحدث عن رواتب العسكريين: قد تتوقف بسبب الإغلاق


حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت من توقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 تشرين الثاني المقبل في حال استمرار الإغلاق الحكومي.

وقال بيسينت وفق قناة "CBS": "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم في بداية نوفمبر، ولكن بحلول 15 نوفمبر، فإن جنودنا وأفراد قواتنا الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم".

وكانت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا قد صرحت اليوم الأحد، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر.

يذكر أنه في الأول من تشرين الأول الجاري، بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، دون أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف عمل الحكومة، ويعني هذا الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية الجديدة، وهذه ليست حالة نادرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تعلن عن زيادة هائلة في قدراتها التسليحية
"عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أمريكا في انتخابات 2028
الخزانة الأمريكية تتحدث عن رواتب العسكريين: قد تتوقف بسبب الإغلاق
السودان: الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفرقة السادسة بالفاشر
طهران وموسكو وبكين تدعو الى وقف تقارير الوكالة الدولية حول الاتفاق النووي
روسيا تعلن القضاء على نحو 1385 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
مرشح مسلم لعمدة نيويورك يتعهد بالتمسك بهويته رغم حملة عنصرية
مصر تتهم إثيوبيا بإطلاق فيضان صناعي من سد النهضة
ترامب: على الصين تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق بيننا
محققون فرنسيون : لصوص اللوفر تركوا 150 دليلا في عملية السطو الجريئة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك