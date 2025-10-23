الصفحة الدولية

عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي


أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مستهدفا شركتي "لوك أويل" و"روسنفت".

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلة الحرب الخاصة به ودعم اقتصاده الضعيف".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للحرب، مؤكدا أن السلام الدائم يعتمد بالكامل على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية، وأن الخزانة ستواصل استخدام سلطاتها دعما لعملية السلام.

من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "حان الوقت لوقف القتل وإعلان وقف إطلاق نار فوري. نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض الخزانة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين".

 وأضاف "تستعد الخزانة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترامب لإنهاء حرب أخرى. ونحن نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بكين تحتج على إدراج شركات صينية في العقوبات الأوروبية ضد روسيا
"روساتوم": العقوبات الأمريكية قد تحرم واشنطن من اليورانيوم الروسي
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
ترامب: الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق.. السعودية ستقود اتفاقيات التطبيع
رومانيا: إحباط محاولة لاقتحام السفارة الروسية
السودان: هجوم بطائرات مسيرة على الخرطوم لليوم الثالث على التوالي
وزير الخزانة الأمريكي: سيتم إعلان عقوبات كبيرة وقوية على روسيا
إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا
تعيين الشيخ المثير للجدل صالح الفوزان مفتيا عاما للسعودية
وباء يتفشى بوتيرة متسارعة في "إسرائيل"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك