عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مستهدفا شركتي "لوك أويل" و"روسنفت".

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلة الحرب الخاصة به ودعم اقتصاده الضعيف".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للحرب، مؤكدا أن السلام الدائم يعتمد بالكامل على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية، وأن الخزانة ستواصل استخدام سلطاتها دعما لعملية السلام.

من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "حان الوقت لوقف القتل وإعلان وقف إطلاق نار فوري. نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض الخزانة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين".

وأضاف "تستعد الخزانة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترامب لإنهاء حرب أخرى. ونحن نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".