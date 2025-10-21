كلينتون تتهم ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض

اتهمت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي شغلت قبل سنوات منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، رئيس البلاد الحالي دونالد ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض.

وتأتي انتقادات السيدة كلينتون هذه، على خلفية الأنباء التي تحدثت عن بدء أعمال هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض وذلك لبناء قاعة رقص في مكانه بقيمة 250 مليون دولار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي.

وقالت كلينتون: "هذا ليس منزل (ترامب) ليقوم بتخريبه، بل منزلنا ومنزل مواطنينا، وهو يدمره".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن فرق العمل باشرت بهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص أمر بها الرئيس الأمريكي، على الرغم من وعده بعدم الإضرار بالتصميم الحالي للمبنى.