الصفحة الدولية

كلينتون تتهم ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض


اتهمت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي شغلت قبل سنوات منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، رئيس البلاد الحالي دونالد ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض.

وتأتي انتقادات السيدة كلينتون هذه، على خلفية الأنباء التي تحدثت عن بدء أعمال هدم جزء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض وذلك لبناء قاعة رقص في مكانه بقيمة 250 مليون دولار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي.

وقالت كلينتون: "هذا ليس منزل (ترامب) ليقوم بتخريبه، بل منزلنا ومنزل مواطنينا، وهو يدمره".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن فرق العمل باشرت بهدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص أمر بها الرئيس الأمريكي، على الرغم من وعده بعدم الإضرار بالتصميم الحالي للمبنى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلينتون تتهم ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض
الرئيس الإيراني: يجب ألا نعتمد على مبيعات النفط فقط
الممثل الخاص لبوتين يلتقي علي لاريجاني في طهران
قائد قوات الحرس الثوري الإيران : إذا تم الاعتداء على إيران سنحول المنطقة إلى جحيم على العدو
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يدخل السجن بعد الحكم عليه بخمسة سنوات
الرئيس الكولومبي يتهم ترامب بالسعي لغزو فنزويلا
إيران تلغي الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
برلمانية أوروبية: التخلي عن استيراد الغاز الروسي يعني انتحارا اقتصاديا للاتحاد الأوروبي
بنك إسباني يطلب من الإسرائيليين إثبات عدم تعاملهم مع المستوطنات
تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك