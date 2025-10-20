الصفحة الدولية

تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات


كشفت وسائل إعلامية دولية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولين أوروبيين قولهم ان "اجتماع ترامب وزيلنسكي في البيت الأبيض كان متوترا، وترامب رفع صوته عدة مرات".

وأضافوا ان "زيلنسكي خرج من الاجتماع مع ترامب متشائما بشأن موقف واشنطن"، موضحين ان "ترامب شدد خلال لقائه زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بسرعة".

وذكروا ان "ترامب أصر على أن توافق أوكرانيا على التنازل عن أراض لإنهاء الحرب". فيما اكد مسؤول امريكي ان "على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق لأن الظروف ستزداد سوءا".

بنك إسباني يطلب من الإسرائيليين إثبات عدم تعاملهم مع المستوطنات
الإغلاق الحكومي الأميركي يتحول من أزمة سياسية إلى نزيف اقتصادي
الخارجية الإيرانية: نؤكد تمسّكنا بحقوقنا النووية السلمية
سماحة السيد الخامنائي : ترامب يفتخر بتدمير الصناعة النووية الإيرانية.. فليستمر في الوهم
الحكومة المغربية تتعهّد إجراء إصلاحات اجتماعية وتحفيز الشباب على خلفية تحركات احتجاجية
ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس
الحرس الثوري: صواريخنا لم تتضرر خلال الحرب الأخيرة واستشهاد رئيسي كان حادثا عرضيا
العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر
بعد أكثر من قرن على سرقة الموناليزا.. سرقة جديدة تغلق متحف اللوفر في باريس
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
