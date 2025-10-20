تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات

كشفت وسائل إعلامية دولية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

ونقلت سي إن إن عن مسؤولين أوروبيين قولهم ان "اجتماع ترامب وزيلنسكي في البيت الأبيض كان متوترا، وترامب رفع صوته عدة مرات".

وأضافوا ان "زيلنسكي خرج من الاجتماع مع ترامب متشائما بشأن موقف واشنطن"، موضحين ان "ترامب شدد خلال لقائه زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بسرعة".

وذكروا ان "ترامب أصر على أن توافق أوكرانيا على التنازل عن أراض لإنهاء الحرب". فيما اكد مسؤول امريكي ان "على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق لأن الظروف ستزداد سوءا".