الصفحة الدولية

اغلاق مركز الإمام الألباني يفجر الجدل في الاردن


أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإغلاق جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدينية.

ويأتي ذلك وسط اتهامات رسمية بنشر أفكار "تمس الثوابت الدينية وتخل بوحدة المجتمع"، 

القرار الذي صدر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري استند إلى توصية من لجنة ترخيص المراكز الإسلامية، لان المركز بات يروج لأفكار "تتعارض مع الفكر الديني العام وتحدث شرخا في التنوع الثقافي والاجتماعي"، ما أثار استهجانا  لدى عدد من النواب والخبراء والناشطين.

