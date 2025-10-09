الصفحة الدولية

إيران تعلن موقفها من إيقاف الحرب على غزة


أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، موقفها بشأن الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن " الجمهورية الإيرانية تجدد دعمها لكل مبادرة أو تحرك يهدف إلى إنهاء الحرب والإبادة، وخروج قوات الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "إيران، بصفتها داعماً للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره، استخدمت خلال العامين الماضيين جميع طاقاتها الدبلوماسية، وخاصة على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وحماته من أجل وقف الإبادة الجماعية وانسحاب قوات الاحتلال من غزة".

وحيّت وزارة الخارجية ذكرى شهداء المقاومة، مؤكدة "مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاكات الاحتلال"، داعية "جميع الأطراف إلى اليقظة والحذر من خداع الكيان الصهيوني ونقضه للعهود".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "وقف الجرائم والإبادة في غزة لا يُسقط مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة عن واجبها القانوني والإنساني والأخلاقي في ملاحقة الآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، بهدف إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني منذ عقود".

 

الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
