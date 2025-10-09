إيران تعلن موقفها من إيقاف الحرب على غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، موقفها بشأن الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن " الجمهورية الإيرانية تجدد دعمها لكل مبادرة أو تحرك يهدف إلى إنهاء الحرب والإبادة، وخروج قوات الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "إيران، بصفتها داعماً للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره، استخدمت خلال العامين الماضيين جميع طاقاتها الدبلوماسية، وخاصة على المستويين الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وحماته من أجل وقف الإبادة الجماعية وانسحاب قوات الاحتلال من غزة".

وحيّت وزارة الخارجية ذكرى شهداء المقاومة، مؤكدة "مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاكات الاحتلال"، داعية "جميع الأطراف إلى اليقظة والحذر من خداع الكيان الصهيوني ونقضه للعهود".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "وقف الجرائم والإبادة في غزة لا يُسقط مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة عن واجبها القانوني والإنساني والأخلاقي في ملاحقة الآمرين والمنفذين لجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، بهدف إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني منذ عقود".