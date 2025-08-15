وزير الخارجية الإيراني: نشكر العراق حكومة وشعباً على الاستضافة الكريمة لزوار الأربعين

أعرب وزير الخارجية اﻹيراني ،عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن شكره للعراق حكومة وشعباً على الاستضافة الكريمة لزوار الأربعين، حيث ذكر عراقجي في تصريحات صحفية، "تحية وسلاما لزوار كربلاء المقدسة، معبّرا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العظيم".

وأضاف، أن "الأربعين امتداد لعاشوراء، والزوار من خلال حضورهم في هذا الحدث يجددون العهد مع الإمام الحسين (ع)"، موضحا ان" هذا العام كان حضور الإيرانيين في هذه المناسبة بدافع وإرادة أكبر مقارنة بالسنوات السابقة".

فيما لفت وزير الخارجية الى "التعاون القائم بين الحكومة العراقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة هذه المراسم" مضيفا: " نشكر العراق حكومة وشعبا على الاستضافة الكريمة التي قدّموها لزوار الأربعين. تنظيم هذا الحدث يتحسن عاما بعد عام."

كذلك، أكد أن "القنصليات الإيرانية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة الزوار الإيرانيين وتسعى لحل مشكلاتهم.