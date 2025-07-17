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يونامي: مستعدون لتقديم كل الدعم الإنساني والمساندة لتجاوز آثار فاجعة حريق الكوت


أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، اليوم الخميس، الاستعداد لتقديم كل الدعم الإنساني والمساندة لتجاوز آثار الفاجعة، حيث ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ الفاجعة الإنسانية الأليمة التي لحقت بمدينة الكوت جرّاء الحريق المروّع، والذي خلّف عدداً كبيراً من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح.

كما عبّر الحسّان عن "التضامن العميق مع أهالي محافظة واسط في هذا المصاب الجلل، ونتقدّم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الضحايا، داعين الله العلي القدير بأن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وتابع "نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ما يمكن من دعم إنساني ومساندة لتجاوز آثار هذه الكارثة الأليمة"، مؤكداً في الوقت ذاته "أهمية الحفاظ على حياة الناس كونها أولوية قصوى".

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