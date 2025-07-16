إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود

أعلن رئيس جهاز القضاء في محافظة هرمزكان جنوب ايران، عن ضبط ناقلة نفط أجنبية بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرب في بحر عمان.

وافادت العلاقات العامة لدائرة العدل في محافظة هرمزكان جنوب ايران، ان مجتبى قهرماني، قال في تصريح له اليوم الاربعاء: استمرارا لعملية رصد ومراقبة التحركات المشتبه في تهريبها للوقود في الحدود المائية للبلاد في بحر عمان، وبعد تفتيش ناقلة نفط أجنبية لعدم امتلاك وثائق قانونية تتعلق بحمولتها، قامت الشرطة القضائية بضبطها بتهمة نقل مليوني لتر من الوقود المهرب.

وصرح قائلاً: بناءً على تقرير الشرطة القضائية، تم رفع دعوى في هذا الصدد لدى مكتب المدعي العام والثوري لمدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي في التهم مستمرا.

واضاف رئيس قضاة هرمزكان: أن 17 متهمًا، بمن فيهم قبطان وطاقم هذه الناقلة الأجنبية، قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وقال قهرماني: أن جمع الوثائق لتقدير حجم حمولة الناقلة من الوقود بدقة، وأخذ العينات والاختبارات ذات الصلة، والتحقيقات المتعلقة بالتحقق من وثائق السفينة المحتجزة جارية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في التهم الموجهة إلى الناقلة لدى السلطة القضائية لاحقًا.