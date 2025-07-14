إيران تنفي وقوع انفجار في مطار مشهد وتوضح سبب تصاعد الدخان

نفت العلاقات العامة لمطارات محافظة خراسان رضوي، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مطار مشهد الدولي، مؤكدة أن ما حدث كان إجراءً فنياً روتينياً.

وذكرت في بيان ، أن "الدخان المتصاعد من محيط المطار ناجم عن عملية حرق مبرمج ومسيطر عليه للأعشاب الجافة على أطراف مدارج الطائرات، تم تنفيذها وفق الضوابط والمعايير الأمنية والدولية المعتمدة في المطارات".

وكانت مقاطع فيديو أظهرت تصاعد سحب من الدخان من منطقة المطار، ما أثار تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع حادث أمني،