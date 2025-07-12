إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" داخل سجن إيفين بعد قصفه

نفت السلطة القضائية في إيران إصابة أي من "الجواسيس الإسرائيليين" في الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران في يونيو الماضي، والذي يضم سجناء سياسيين.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير: "لم يصب أي من جواسيس الكيان الإسرائيلي في الهجوم على سجن إيفين" وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول ما إذا كان هدف الهجوم على سجن إيفين هو تصفية بعض الجواسيس من قبل إسرائيل نفسها.

وأضاف جهانغير: "إننا لا نؤكد هذا الأمر" معتبرا أن "قيام الكيان الصهيوني بالهجوم على سجن إيفين يعد عملا إرهابيا". وأردف "نتوقع من المنظمات الدولية الواسعة أن تدين هذا الاعتداء وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا، من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".