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الأمم المتحدة تحدد موعد مؤتمرها بشأن فلسطين


صرّح دبلوماسيون بأن مؤتمر الأمم المتحدة الذي ترعاه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 يوليو، حيث ذكر شارون بيرش، ممثل رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لوكالة ريا نوفوستي، إن مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية النزاع في الشرق الأوسط وآفاق الاعتراف بدولة فلسطينية سيعقد في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلا أنه أجل على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة في يونيو، وخاصة فيما يتصل بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

فيما أفادت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من يوم الجمعة بأن المؤتمر سيعقد يومي 28 و29 يوليو.

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