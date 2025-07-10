الاستخبارات الإيرانية تُوجه ضربة قاصمة لشبكة إرهابية "صهيونية" جنوب شرق البلاد

أعلنت العلاقات العامة لمقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، أن قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع الأهالي، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد خلية إرهابية مسلّحة ومدرّبة في جنوب شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل واعتقال 6 من عناصرها في مدينة تشابهار.

وأفاد بيان لمقر "قدس" أنه "بعد تفكيك الخلية الرئيسية، تمّ أيضًا تحديد "البيت الآمن" التابع للعناصر الإرهابية في قرية زيرك‌آباد التابعة لمدينة نيكشهر، حيث جرت عمليات دهم وتفتيش واسعة كشفت عن ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات".

وأشار البيان إلى أن "الخلية كانت بصدد تنفيذ سلسلة من الهجمات ضد منشآت اقتصادية ومواقع حيوية مزدحمة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المنطقة، ضمن مخطط شامل تقوده جهات تابعة للكيان الصهيوني".

وأكدت السلطات وفق البيان، أن الهجوم كان جزءًا من "مرحلة متقدمة من العدوان الصهيوني ضد البلاد"، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطنين أحبطت المخطط بالكامل، ووجهت ضربة استباقية حاسمة لأعداء الجمهورية الإسلامية.