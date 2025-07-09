الحرس الثوري: تفكيك خلية إرهابية في سيستان وبلوجستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، (9 تموز 2025)، عن تفكيك خلية إرهابية مدرّبة في محافظة سيستان وبلوجستان قبل تنفيذ أي عملية تخريبية.

وأسفرت العملية بحسب بيان للحرس الثوري، عن "مقتل واعتقال 6 من عناصر الخلية، فيما فرّ أحدهم، ويُعد من العناصر الرئيسة".

ودعا الحرس الثوري "المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عبر الأرقام 114، 113، أو 110 في حال مشاهدته،" مشيرًا إلى، أن "المطلوب بلا لحية، شعره مقصوص، ويبلغ طوله نحو 160 سم".