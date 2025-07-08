مجلس الأمن القومي الأمريكي يبحث إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض أن الاجتماع سيضم قيادات سياسية وعسكرية لمناقشة طبيعة وحجم الدعم المستقبلي.

وجاء هذا الاجتماع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد مؤخرا أن بلاده ستقدم لأوكرانيا "كمية إضافية من الأسلحة"، موضحا أن الحديث يدور عن "أسلحة دفاعية".

فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد فلاديمير زيلينسكي بتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها، رغم استمرار تعليق عمليات الإرسال.

بالمقابل، أكد البنتاغون هذه التوجهات، حيث قال شون بارنيل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "بتوجيه من الرئيس ترامب، تقوم وزارة الدفاع بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي نواصل فيه السعي نحو تحقيق سلام مستدام ووقف سفك الدماء".

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة في مارس 2025، بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022 نحو 66.9 مليار دولار.

وكانت آخر حزمة كبيرة من المساعدات قد خصصت في 30 ديسمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في حين تواصل إدارة ترامب تنفيذ التزاماتها بشأن شحنات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقا، مع تسجيل بعض الفترات القصيرة من التوقف.