الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية

ذكرت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم تجارية على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو في السنة، وذلك وسط استمرار المفاوضات حول الصفقة التجارية، فحسب معلومات وكالة "بلومبرغ" فإن "الاتحاد الأوروبي أعد المجموعة الصغرى من الرسوم، التي سيتم فرضها على فول الصويا وبعض المنتجات الزراعية والدراجات النارية بقيمة 21 مليار يورو".

كما لفتت الى انه "سيتم فرضها في حال عدم تخلي الولايات المتحدة عن الرسوم بنسبة 10% على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، والحزمة الكبرى من العقوبات تشمل الصادرات الأمريكية الأخرى بقيمة 95 مليار يورو، بما فيها طائرات (بوينغ) والسيارات وغيرها".