روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة إيران في الملف النووي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، ان بلاده مستعدة لمساعدة إيران في الملف النووي، حيث ذكر لافروف، خلال كلمة في ختام قمة بريكس المنعقدة في البرازيل، إن "موسكو على استعداد تام لتقديم المساعدات الفنية لطهران في ملفها النووي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظهر مسؤولية بشأن تقيمها المتعلق ببرنامج إيران النووي".

وأضاف: "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ضمانات لإيران بعدم تسييس تقاريرها المتعلقة بالبرنامج النووي".