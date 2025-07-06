بوتين: العالم يشهد تحولات جذرية والنظام الأحادي القطب بات من الماضي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن العالم يشهد تحولات جذرية والنظام الأحادي القطب بات جزء من الماضي، حيث ذكر رئيس الدولة خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة "بريكس": "نرى جميعا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ'المليار الذهبي' شيئا من الماضي".

وأضاف الرئيس الروسي أن عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم. وقال: "عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم".

كما أكد بوتين، أن مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز حضورها العالمي، كما أن تأثير المجموعة ومكانتها يزدادان عاما بعد عام.

وتابع، إن "تاثير ومكانة تكتلنا [البريكس] يزدادان عاما بعد عام.. وأصبحت بحق من المراكز الرئيسية في النظام العالمي".

كما شدد على أن البيان الختامي الذي تم إعداده لقمة مجموعة "بريكس" يشكل أساسا جيدا للعمل المشترك بين الدول الأعضاء. قائلا: "أعتقد أن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو، المُعدّ للموافقة عليه، يُرسي أسسا متينة لعملنا المشترك في إطار روح مجموعة بريكس التقليدية القائمة على الاستمرارية والتعاون المتكافئ".

كذلك، أضاف الرئيس الروسي أن "دول مجموعة بريكس تواصل تعميق تعاونها في مجالات رئيسية في السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والاتصالات الثقافية والإنسانية".