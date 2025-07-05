انفجارات قرب قاعدة جوية عسكرية غربي أوكرانيا

وقعت عدة انفجارات في مدينة ستاروكوستيانتينيف في مقاطعة خملنيتسكي غرب أوكرانيا، حيث تقع واحدة من أكبر القواعد الجوية المجهزة في البلاد.

وأفادت صحيفة "تيليغراف" الأوكرانية أن الانفجارات حدثت في الجزء الشرقي من المدينة، بالقرب من القاعدة الجوية التي تعد من بين الأهم في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأشارت التقارير إلى أن أصوات الانفجارات سمعت على مدى دقائق عدة، لكن لم تقدم في البداية تفاصيل إضافية حول طبيعتها أو نتائجها.

وتزامنا مع الحادث أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، ما يعكس احتمال تعرض أوكرانيا لهجوم جوي واسع النطاق.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية بشأن الأضرار أو وقوع إصابات جراء الانفجارات، كما لم تؤكد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.