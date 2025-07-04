السعودية: نرفض الحل العسكري بشأن برنامج إيران النووي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، رفض بلاده لاستخدام الحلول العسكرية بشأن برنامج إيران النووي.

وقال فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي: ان " استخدام القوة لحل الخلافات السياسية مرفوض"، مشيرا الى انه " لا نريد تأجيل الحوار وحل المشكلات لوقت قد يكون أصعب من اليوم".

وتابع، ان "الأولوية يجب أن تكون الآن لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الفظيعة في القطاع"، لافتا الى انه " نتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق مؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف، انه " نعول على قيادة الرئيس الأمريكي للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مبينا انه " نبحث كيفية الانتقال من وقف لإطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى حل مستدام للصراع".