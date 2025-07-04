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أعراض تسمم تضرب البرلمان التركي والاشتباه بوباء ينتشر في أنقرة


أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، بإصابة عشرات العاملين والنواب الأتراك داخل البرلمان التركي بأعراض تسمم بسبب مرض معدٍ.

وقالت الوسائل إنه "أُصيب أكثر من 100 شخص من العاملين، بينهم نواب برلمانيون داخل البرلمان التركي، بأعراض تسمم، مثل القيء والإسهال والإرهاق العام".

وأضافت، أنه "جرى فحص الأطعمة داخل مطاعم البرلمان، ليتبين عدم وجود أي مشكلة فيها، ما جعل الأطباء يشكّون بوجود مرض معدٍ في عموم مدينة أنقرة".

يُشار إلى أن البرلمان التركي هو المؤسسة التشريعية في تركيا، والذي تأسس بشكله الحالي قبل نحو مئة سنة وريثاً لنظيره في السلطنة العثمانية، ويتولى المهام التشريعية والرقابية، ويُشكّل الحزبُ الأكثر مقاعد فيه الحكومة ويقود الدولة.

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أعراض تسمم تضرب البرلمان التركي والاشتباه بوباء ينتشر في أنقرة
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