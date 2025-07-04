باكستان.. مقتل 30 مسلحاً حاولوا العبور من أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني الجمعة قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور ‏الحدود من أفغانستان في خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 ‏جنديا في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع ‏الماضي.‏

وينتمي المسلحون إلى حركة "طالبان" الباكستانية أو جماعات تابعة ‏لها، على ما قال الجيش في بيان متهما الهند الخصم اللدود لباكستان ‏بدعم المسلّحين.‏

وجاء في البيان أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا ‏وسمحت بتجنّب كارثة محتملة".‏ وأضاف "تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ‏أيضا"‏

وجرت العملية في إقليم شمال وزيرستان الحدودي حيث قتل الأسبوع ‏الماضي 16 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري أعلن فصيل تابع ‏لطالبان الباكستانية مسؤوليته عنه.‏

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالقوى الأمنية ‏‏"لإحباطها محاولة تسلل".‏