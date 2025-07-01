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ضربة استخباراتية في طهران.. اعتقال عميل للموساد بتهمة تسريب معلومات حساسة


أعلنت شرطة العاصمة الإيرانية، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ”النوعية”، أسفرت عن اعتقال شخص متهم بالتواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وتزويده بمعلومات حساسة تتعلق بأمن البلاد.

وذكرت الشرطة، في بيان رسمي أن “الاعتقال جاء بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات المتهم، الذي قام بإرسال معلومات حول مواقع حساسة في طهران، إلى جانب بيانات عن الوضع الاقتصادي والأسواق المحلية”.

وأضاف البيان أن “المتهم كان على اتصال مباشر عبر منصة (X) مع حسابات تابعة لشبكات معادية ونشطاء مرتبطين بجهات إسرائيلية”، مشيراً إلى أنه “بعث برسائل تحريضية إلى قيادات إسرائيلية، دعاهم فيها إلى استهداف شخصيات ومراكز مهمة داخل إيران”.

وأكدت شرطة طهران أن “الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة المنصات الإلكترونية لكشف أي تواصل مع أطراف أجنبية تهدف إلى زعزعة الاستقرار”، مشددة على أن “التعامل مع أي جهة معادية سيُواجَه بحزم وفق القانون”

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