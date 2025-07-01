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الكرملين: بوتين وماكرون يشددان على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية


 أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وذكر الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها بحث الوضع في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر بين إيران والكيان الصهيوني، والاعتداءات الأمريكية على المنشآت الإيرانية".

وأضاف الكرملين، أن "بوتين أشار خلال المحادثة إلى أنّ الصراع في أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لسياسات الدول الغربية”، مبينًا أن "الغرب عمل لسنوات طويلة على إنشاء قاعدة معادية لروسيا في أوكرانيا، ويواصل الآن إطالة أمد العمليات القتالية".

وأوضح أن "بوتين أبلغ ماكرون بأنّ أي تسوية للأزمة الأوكرانية يجب أن تكون شاملة، وتتناول الأسباب الجذرية للنزاع، مع مراعاة الحقائق القائمة على الأرض".

وتابع الكرملين، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة معالجة الأزمة المتعلقة بإيران وسائر النزاعات في الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية".

وأكد الكرملين، أن "بوتين وماكرون اتفقا على استمرار التواصل بينهما لبحث إمكانيات التنسيق في مواقفهما تجاه التسوية في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "الجانبين شددا على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية، مع التزامها بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما يشمل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"

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الكرملين: بوتين وماكرون يشددان على أهمية احترام حق إيران في الطاقة النووية السلمية
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