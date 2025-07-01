الحرس الثوري الايراني : : المساس بعراقجي يعني إشعال فتيل الرد الإيراني

في تحذير شديد اللهجة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي يُعد ممثلاً سيادياً للجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن أي محاولة لاستهدافه من قبل “الكيان الصهيوني” ستواجه برد مباشر وحاسم.

وجاء في بيان عبر منصة “إكس” حيث نشر الحساب الرسمي للحرس الثوري تصريحًا مقتضبًا قال فيه: “عراقجي هو ممثل الجمهورية الإسلامية؛ والرد على التهديدات الصهيونية سيكون حاسماً.”

هذا التحذير الإيراني يأتي في أعقاب معلومات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تهديدات صادرة عن جهاز “الموساد” باغتيال عراقجي، ضمن حملة تستهدف رموزاً بارزة في الحكومة الإيرانية، على خلفية تصاعد حدة التوتر بين طهران وتل أبيب خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى مراقبون أن لهجة الحرس الثوري تعكس تصميم طهران على التصدي لأي تهديد خارجي يستهدف شخصياتها السياسية، معتبرة أن المساس بعراقجي لا يندرج ضمن الاستهداف الفردي، بل يُعد اعتداءً مباشراً على سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها الدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التصريحات والتوترات التي تنذر بتصعيد محتمل في المنطقة، ما لم يتم كبح جماح الحرب الخفية بين الطرفين.