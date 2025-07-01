المعتوه ترامب يقول انه سيكون حازما خلال لقائه مع المجرم الارهابي نتن ياهو لإنهاء الحرب في غزة

اكد الرئيس الأمريكي المعتوه دونالد ترامب أنه سيكون حازما خلال لقائه مع المجرم الارهابي نتن ياهو لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية: قد نتوصل إلى صفقة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ان نتنياهو يريد أيضا إنهاء الحرب في غزة. واوضح: نتطلع إلى الوقت الذي نتفق فيه مع إيران.

واكد ان ما حدث في المنشآت النووية الإيرانية هو تدمير تام وعلينا أن نحتفل بذلك. واشار الى انه لا يمكن لأحد الوصول للمواقع النووية الإيرانية المدمرة. وتابع : يجب مقاضاة شبكة "سي إن إن" على تقاريرها المضللة بشأن الضربات على المنشآت النووية في إيران.