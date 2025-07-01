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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: مواقعنا النووية تضررت بشدة


اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن المواقع النووية تضررت بشدة، في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وردا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران طلبت إجراء المفاوضات ومزاعمه بشأن التدمير الكامل للمواقع النووية الإيرانية، قالت مهاجراني: "نعم، مواقعنا النووية تضررت بشدة، وقد أید العديد من المسؤولين ذلك".

وأضافت: "كما أعلن الوزير والمتحدث باسم وزارة الخارجية، لم يعلن بعد عن موعد المفاوضات، ومن المحتمل ألا يكون قريبا جدا، ولكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "الأعداء لا يعرفون إيران والإيرانيين لأنهم لا يمتلكون حضارتنا التي تمتد لآلاف السنين وأضافت أن هذا التراث الثقافي والثروة الحضارية يمنعاننا من السماح للعدو بأن يضع أدنى غبار على رداء قائد الثورة الإسلامیة وإلحاق أدنى أذى بسماحته".

وقالت عن آخر الإحصائيات حول القتلى والجرحى في الحرب إن "وزارة الصحة أعلنت أن هذا العدوان أسفر عن استشهاد 935 وإصابة 5646 شخصا منهم 140 امرأة وطفل".

وبشأن إجراءات الحكومة في المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ردا على العدوان الإسرائيلي، ذكرت أن "الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني يعتبر جريمة من المنظور الجنائي والدولي ومن هذا المنطلق ومنذ الساعات الأولى للعدوان، بدأنا بمراسلات مع مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان".

وأكدت مهاجراني أنه "يجري توثيق هذه الجرائم بتفصيل، وقد شكلت لجنة قانونية خاصة على مستوى فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية لهذا الهدف".

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