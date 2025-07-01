إعدام متطرف سعودي ذبح والدته وشقيقته وطفليها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن أقدم على قتل 4 من أفراد أسرته أثناء نومهم، وهم والدته وشقيقته وطفلاها، تنفيذا لأهداف تنظيم إرهابي يؤيده.

وأوضحت الوزارة أن "الجاني محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي أقر بارتكاب الجريمة بدافع الانتماء لتنظيم إرهابي، واستهداف أقرباءه أثناء نومهم عبر طعنهم بأداة حادة تنفيذا لأفكار متطرفة".

وبعد استكمال الإجراءات الشرعية والقانونية، صدر بحقه حكم القتل حدا، وتم تنفيذ الحكم اليوم.

وأكدت الداخلية أن "هذه الجريمة البشعة تمثل اعتداء صارخا على النفس البشرية وانتهاكا لأمن المجتمع"، مشددة على أن "المملكة ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها أو الانخراط في التنظيمات الإرهابية".