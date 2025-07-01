إيران: تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية وتعتقل 50 عميلاً

أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد، (1 حزيران 2025)، عن تفكيك شبكة تجسس واسعة النطاق مرتبطة بالموساد الإسرائيلي، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة نُفّذت في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مقر "قدس" التابع للحرس الثوري، بالتعاون مع وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الشرطة (فراجا)، أن أكثر من 50 عنصراً من "العملاء الإرهابيين المرتبطين بإسرائيل" قد تم اعتقالهم خلال المرحلة الأخيرة من مناورات "شهداء الأمن".

وأوضح البيان أن العناصر المعتقلة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات تخريبية تستهدف منشآت حيوية واقتصادية، بالإضافة إلى إثارة الفوضى في مناطق جنوب المحافظة.

وأكدت الجهات الأمنية أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل إرهابيين اثنين خلال مواجهات مسلحة، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بينها أسلحة أمريكية الصنع، كانت بحوزة المتهمين.

وأشار البيان إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لتعقب وتوقيف باقي أعضاء الشبكة والمتعاونين المحتملين داخل البلاد، فيما اعتبرت الأجهزة الأمنية أن هذه الضربة تمثل ضربة استباقية قوية ضد مخططات العدو الصهيوني وأذرعه الاستخبارية في المنطقة.

يُذكر أن محافظة سيستان وبلوشستان تُعد من أكثر المناطق توتراً أمنياً في إيران، وتشهد بين الحين والآخر عمليات مسلحة تُنسب إلى جماعات انفصالية أو متشددة تتهمها طهران بتلقي دعم خارجي.