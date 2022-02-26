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روسيا: زيلينسكي لم يكن في كييف أمس والفيديوهات التي نشرها سجلت مسبقاً


قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين إن الرئيس الأوكراني غادر كييف وتوجه إلى مدينة لفوف الأوكرانية ولم يكن في العاصمة الجمعة، منوها بأن تسجيلات الفيديو التي بثت أمس تم تسجيلها مسبقا.

وذكر فولودين أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر العاصمة الأوكرانية كييف على عجل وتوجه إلى لفوف، ولم يكن في العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة، وتم تسجيل مقاطع الفيديو التي ينشرها على الشبكات الاجتماعية مسبقا".

ولفت فولودين إلى أن هذه معلومات من نواب البرلمان الأوكراني، الذين حاولوا مقابلة زيلينسكي في كييف، وتمت دعوتهم إلى لفوف لحضور اجتماع.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد ظهر أمس الجمعة في شريط مصور مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، مؤكدا أنه "موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية"، ونافيا الأنباء التي تحدثت عن مغادرته العاصمة.

وقال زيلينسكي وإلى جانبه رئيس الوزراء دنيس شميغال ومدير مكتبه ومستشار مقرب منه: "نحن جميعا هنا، جنودنا هنا، المواطنون، المجتمع، نحن جميعا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا".

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