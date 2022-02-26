روسيا تحظر الطيران على الشركات البولندية والبلغارية والتشيكية في الاجواء الروسية

فرضت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم السبت، حظراً على طيران الشركات البولندية والبلغارية والتشيكية في الأجواء الروسية كإجراء جوابي.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أعلنت دول أوربية وأخرى منظمة في حلف الناتو رفضها لها متهمة موسكو بشن عملية غير مبررة تخالف القانون الدولي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.