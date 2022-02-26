نيبينزيا لممثلة واشنطن بمجلس الأمن: لا يحق لك التنظير حول أخلاقية غزو الدول الأخرى

حث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، زميلته الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد، على عدم التنظير حول أخلاقية غزو الدول الأخرى.

واتهم المندوب الروسي الدائم، ليندا توماس غرينفيلد بالكذب، واصفا حديثها عن قصف الجيش الروسي لرياض الأطفال في أوكرانيا، بالزائف.

وقال الدبلوماسي الروسي: "من الصعب علينا، منافسة الولايات المتحدة في غزو الدول المجاورة. ولن أقوم هنا بسرد قائمة الاعتداءات التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال تاريخها".

وتساءل نيبينزيا، هل يحق لنظيرته الأمريكية إعطاء الآخرين دروسا في الأخلاق، وقال: "هل يحق لكم قراءة دروس في الأخلاق علينا".

صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.