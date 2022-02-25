فرنسا: لا أحد في أوروبا والولايات المتحدة يريد محاربة روسيا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إنه لا يوجد أحد في أوروبا والولايات المتحدة، لديه الرغبة في خوض حرب مع روسيا.

وأضافت الوزيرة الفرنسية في حديث إذاعي: "لا توجد رغبة في أي دولة أوروبية أو لدى الولايات المتحدة لخوض حرب مع روسيا. ما نريده هو إنهاء هذا الاجتياح المريع في أسرع وقت ممكن"، بحسب روسيا اليوم

وفقا لها، يبقى الهدف الرئيسي الآن، تحقيق وقف إطلاق النار بشكل عاجل في شرق أوكرانيا.

صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه قرر البدء بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. وذكر بوتين أن تطورات الوضع تطلبت إجراءات حاسمة وفورية.