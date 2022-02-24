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الكرملين: بوتين يطلع الرئيس الإيراني على الوضع في أوكرانيا والعملية الروسية


أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أطلع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على الوضع حول أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية هناك.

وقال الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الخميس، إن الرئيس بوتين "أطلع نظيره على الوضع حول أوكرانيا على خلفية القرار عن تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية السكان المدنيين في جمهوريتي دونباس بالتوافق مع القانون الدولي والالتزامات بموجب معاهدتي الصداقة والتعاون مع دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأضاف الكرملين أن الرئيس الإيراني بدوره، "أكد تفهمه لمباعث القلق الروسية في المجال الأمني بسبب الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة والناتو".

وبحث الجانبان كذلك القضايا المتعلقة "بالجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق البرنامج النووي الإيراني وتنفيذه بالكامل، حيث تمت الإشارة إلى التوصل إلى الاتفاق النهائي حول الصفقة النووية سيساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي".

وأكد الرئيسان عزمهما "مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

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