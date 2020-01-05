سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن "اغتيال سليماني"

دعت سلطنة عمان، الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار واستخدام الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية لإنهاء الصراع في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن "السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، داعية "الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

وطالبت عمان المجتمع الدولي بـ"اغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".