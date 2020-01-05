إيران ترفض الوساطة القطرية: لا رجعة عن قرار الثأر لسليماني

رفضت إيران، قبول وساطة قطرية لتهدئة التوتر بينها وبين أمريكا بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وفقا لتصريحات قيادي كبير في الحرس الثوري، نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووصفت وكالات الأنباء الإيرانية زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران للتوسط بينها وبين أمريكا بـ"المفاجئة"، كونه أول مسؤول أجنبي يزور إيران عقب أزمة اغتيال قاسم سليماني، لافتة إلى أن "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف".

وكشف الجنرال محمد رضا نقدي، أحد أبرز قيادات الحرس الثوري، على التلفزيون الإيراني موقف بلاده من الوساطة القطرية قائلا "تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جدا بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد".

وأضاف الجنرال نقدي "نقول لهم أن لا يبعثوا برسائلهم ولا يتصلوا ولا يرسلوا أحدا للقاء ظريف هنا في طهران".