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ليبيا.. قتلى وجرحى بين طلبة الكلية العسكرية في غارة جوية على طرابلس


ذكرت وسائل إعلام في ليبيا اليوم السبت، أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية.

من جانب آخر، أعلنت عملية "بركان الغضب" التابع لحكومة الوفاق الليبية، عن مقتل 28 شخص وجرح 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي أستهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت في بيان صحفي عبر "تويتر": "استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم للجيش الليبي".

وتعرضت بعض الأحياء السكنية إلى سقوط قذائف عشوائية نتيجة لتجدد المواجهات المسلحة، ولا سيما في منطقتي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومنطقة شرفة الملاحة القريبة من مطار معيتيقة شرق طرابلس، السبت.

وتجددت المواجهات المسلحة في جنوب العاصمة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد ساعات من الهدوء النسبي، واستخدمت خلال المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلى تبادل القصف المدفعي.

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ليبيا.. قتلى وجرحى بين طلبة الكلية العسكرية في غارة جوية على طرابلس
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