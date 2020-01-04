إيران: الرد على العمل العسكري سيكون عسكريا بالتاكيد

اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة بشان اغتيال الفريق قاسم سليماني بان الرد على العمل العسكري سيكون عسكريا بالتاكيد.

وفي تصريح ادلى به لقناة "سي ان ان" الخبرية في الرد على سؤال حول عملية اغتيال قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني من قبل اميركا، قال تخت روانجي، ان اميركا اغتالت احد كبار القادة العسكريين الايرانيين، وينبغي انتظار الرد؛ كيف ومتى واين سيكون.

ووصف سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة هذا العمل الغادر بانه عمل ارهابي، وحمّل النظام الاميركي مسؤولية التداعيات وعليها انتظار ذلك.