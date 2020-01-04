قائد الثورة: الفريق سليماني لم تكن تأخذه لومة لائم في أداء الواجب

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن يهاب أحدا أو يخشى من شيء من أجل المضي في سبيل الله وأداء الواجب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قام مساء امس الجمعة بزيارة منزل الشهيد الفريق قاسم سليماني، وقدم التعاوي والتبريكات باستشهاد هذا المجاهد الكبير والمخلص.

وأكد سماحته، أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم يكن يهاب أحدا أو يخشى من شيء من أجل المضي في سبيل الله وأداء الواجب.

وفي هذه الاثناء احتضن القائد نجل الشهيد مواسيا وداعما له، وقد اثارت صورة توثق هذه اللحظة اعجاب رواد مواقع التواصل.