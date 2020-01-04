وزير الخارجية القطري يتوجه إلى طهران

يتوجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تويتر: "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل طهران اليوم ويلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

وتأتي زيارة الوزير القطري بعد استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني إثر غارة أمريكية غادرة جبانة استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي بالقرب من مطار بغداد، فيما أعلنت طهران أنها سترد على العملية "بعمل عسكري".