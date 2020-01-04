وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ"فيلق القدس" الإيراني تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.
وقال قاآني في أول تصريح له بعد تعيينه: "اصبروا قليلا وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".
وعين قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا للشهيد الحاج قاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي الغادر الجبان في بغداد.
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