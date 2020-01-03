الدفاع الروسية: اغتيال سليماني خطوة أمريكية قصيرة النظر

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني، خطوة قصيرة النظر من قبل الولايات المتحدة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "الخطوات قصيرة النظر التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تمثلت في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، تؤدي إلى تصعيد حاد في الوضع العسكري السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتترتب عليها تداعيات سلبية خطيرة لنظام الأمن الدولي بأكمله".

وأشار البيان إلى أن سليمان "كان قائدا عسكريا فذا وتمتع بهيبة مستحقة ونفوذ كبير في منطقة الشرق الأوسط بأكملها" وأنه "أسهم بقسط لا يمكن إنكاره" في محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وقال البيان: "تحت قيادته المباشرة وقبل فترة طويلة من تشكيل ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تم تنظيم المقاومة المسلحة ضد الجماعات الإرهابية الدولية داعش والقاعدة في سوريا والعراق.. مساهمته الشخصية في محاربة داعش في الأراضي السورية غير قابلة للجدل".

وفي وقت سابق حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني وعددا من قيادات الحشد الشعبي العراقي في طريق مطار بغداد فجر اليوم، لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في المنطقة.