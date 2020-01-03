سيناتور اميركي: اغتيال ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية

اعتبر سيناتور ديمقراطي اميركي، الجمعة، اغتيال ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية.

وقال كرس مورفي في تغريدة له، "مما لاشك فيه ان سليماني هو عدو الولايات المتحدة لكن التساؤول هو كيف نفذت عملية الاغتيال من دون الحصول على موافقة الكونغرس".

وأضاف أن "اغتيال ثاني اقوى شخص في ايران سوف يتسبب بحرب اقليمية هائلة".

واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية جبانة غادرة وسط العاصمة العراقية بغداد.