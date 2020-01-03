تظاهرات غاضبة في طهران تنديدا بجريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني

اقيمت اليوم بعد انتهاء صلاة الجمعة في طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالهجوم الاميركي الارهابي في اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وحمل المتظاهرون رايات "ياحسين" واكدوا ولائهم وطاعتهم لقائد الثورة الاسلامية، ورددوا شعارات "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل"، مطالبين برد ساحق وقاس على الاجرام الاميركي الغادر.
كما شهدت بقية المدن الايرانية اليوم الجمعة تظاهرات حاشدة للتنديد بجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ورفاقهما.
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