مجلس صيانة الدستور الايراني: الاعتداء الاميركي باغتيال القائد سليماني لن يبقى دون رد

أكد امين مجلس صيانة الدستور الايراني آية الله الشيخ احمد جنتي أن الاعتداء الاميركي باغتيال القائد سليماني لن يبقى دون رد وعلى أعداء البشرية ان یفهموا ان نهج هذا الشهيد الشامخ مستمر.

وأعرب جنتي، في بيان برقية وجهها صباح اليوم الجمعة بمناسبة استشهاد القائد الشجاع لفيلق القدس مع عدد من قادة ومقاتلي الحشد الشعبي، عن حزنه لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وعدد من مرافقيه وقادة ومقاتلي الحشد الشعبي.

ووصف سليماني بأنه كان طيلة اربعين عاماً من عمر الجمهورية الاسلامية الايرانية متواجدا في ساحة الجهاد والمقاومة باستمرار ولم يتخل لحظة واحدة عن الكفاح بدءً منذ حرب السنوات الثمانية (التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) وانتهاءً بمجابهة التكفيريين وداعش لذلك لن تنسى بطولات هذا القائد المتفاني في سبيل الاسلام منذ ان كان قائدا للفرقة 41 كرمان اثناء حرب السنوات الثمانية وقيادة جبهة المقاومة في مواجهة داعش والارهابيين صنيعة اميركا.

وعزّى آية الله جنتي الامام صاحب العصر والزمان (عج) وقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي والشعب الايراني وأسرته وجنود جبهة المقاومة باستشهاد القائد الشجاع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري على يد اميركا المجرمة والارهابية.