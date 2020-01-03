موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

اعتبرت الخارجية الروسية اغتيال الشهيد الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد اليوم الجمعة، خطوة متهورة ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

وأضاف مصدر في الوزارة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن "الشهيد سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية"، وقال: "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الايراني".

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.