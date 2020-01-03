اجتماع للقادة الإيرانيين للتعامل مع عملية اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" صباح اليوم الجمعة بأن كبار القادة الإيرانيين يعقدون اجتماعا للتعامل مع الأحداث الأخيرة وعملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وفي السياق ذاته، قال مصدر صحفي" في طهران إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيرفع صباح اليوم توصياته لقائد الثورة الاسلامية في ايران السيد الخامنئي حول كيفية الرد على اغتيال سليماني ومن المتوقع أن يكون الرد إقليميا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف ، أن اللواء قاسم سليماني استشهد خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية بامر من ترامب قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين"